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Домашние тапочки джинсовые черные (арт. 713074)

Домашние тапочки джинсовые черные (арт. 713074)
бумажный пакет бумажный пакет
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Размер

Цена: 770 / 650

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Характеристики

Производитель Рапана (Россия)
СезонЛето
Материал верхаткань
Подошваэвапласт

Качественная домашняя обувь от московской фабрики Рапана. 

Ткань 100% хлопок (джинса)

Оригинальное исполнение, прошитая подошва, легкие и удобные домашние тапочки для настоящего капитана. 

Размер соответствует российскому. 

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОБУВИ    
РАЗМЕР 41 42 43 44 45 46
СМ 27 27,5 28,5 29 29,5 30
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