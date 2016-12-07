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Домашние тапочки джинсовые черные (арт. 713074)
Размер
Цена: 770 / 650
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Характеристики
|Производитель
|Рапана (Россия)
|Сезон
|Лето
|Материал верха
|ткань
|Подошва
|эвапласт
Качественная домашняя обувь от московской фабрики Рапана.
Ткань 100% хлопок (джинса)
Оригинальное исполнение, прошитая подошва, легкие и удобные домашние тапочки для настоящего капитана.
Размер соответствует российскому.
|ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ МУЖСКОЙ ОБУВИ
|РАЗМЕР
|41
|42
|43
|44
|45
|46
|СМ
|27
|27,5
|28,5
|29
|29,5
|30
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Тапочки домашние женские кожаные (арт. 716-1 красн)
Производитель ЛеКрой (Калининград) Сезон Лето Для кого женские Материал верха кожа Подошва эвапласт
Товара нет в наличии
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Тапочки домашние женские кожаные (арт. 716-6 беж)
Производитель ЛеКрой (Калининград) Сезон Лето Для кого женские Материал верха кожа Подошва эвапласт
Товара нет в наличии
Уведомить о поступлении
-
Домашние тапочки джинсовые черные (арт. 713074)
Производитель Рапана (Россия) Сезон Лето Материал верха ткань Подошва эвапласт
Размер:
Сопутствующее:
Цена: 650 руб.
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